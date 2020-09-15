بشار رسن: عوّضنا في الشوط الثاني من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 23:54 0:23 دقيقة أكد العراقي بشار رسن لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول من المباراة ضد التعاون السعودي، لكن في الشوط الثاني عوّض وحصل على عدد من الفرص. وفاز بيرسيبوليس بنتيجة 1-0 في ثالث جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا الذي يستكمل في قطر. مقابلات بيرسيبوليس الإيراني نادي التعاون السعودي دوري أبطال آسيا بشار رسن -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة بشار رسن: عوّضنا في الشوط الثاني 0:19 دقيقة أحمد عسيري: منافسنا لم يكن سهلاً 0:26 دقيقة عبد الرحمن العبيد: في الشوط الأول كنا أفضل 0:34 دقيقة أستون فيلا يبلغ ثالث أدوار كأس الرابطة الإنكليزية 3:54 دقيقة ليون يتجرع الهزيمة الأولى على يد مونبلييه 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة المعز: ظُلمنا في ركلة الجزاء 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد