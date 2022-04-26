انتصر باختاكور على التعاون يوم الثلاثاء 5-4 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان التعاون يحتاج للفوز كي يبقي على حظوظه في التأهل ضمن أفضل الثواني لكنه تكبد الخسارة في الدقائق الأخيرة ليفقد فرصته في التأهل.

وسجّل أهداف التعاون كل من يزيد البكر (14) والنابت (51 و60) والعمري من ركلة جزاء (83)، فيما تكفل بأهداف الفائز كل من فايزولايف (22) وتورغونبوف (31) وسوبيركوف (32) وميراخمادوف (78) وإيرغاشبوييف (86).

وضمن الريان القطري (10 نقاط) تأهله بفضل هذه النتيجة بالتزامن مع خسارة القوة الجوية العراقي (7 نقاط) من موباي سيتي الهندي بهدف دون رد.