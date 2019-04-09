قلب الوحدة تأخره أمام مضيفه الريان إلى فوز 2-1 اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واستمرت صحوة الوحدة في البطولة بعدما كان قد انتصر في الجولة الماضية على الاتحاد السعودي 4-1 علماً أنّه خسر في الجولة الأولى مع لوكوموتيف الأوزبكي 2-0.

وافتتح الريان التسجيل بواسطة نجمه الفنزويلي ريفاس (52) لكن الأرجنتيني سيبستيان عدّل النتيجة بعدما كسر مصيدة التسلل (67).

وخطف البرازيلي ليوناردو نقاط المباراة في الوقت القاتل من ركلة جزاء (90+3).

وصار رصيد الوحدة 6 نقاط في الصدارة مؤقتاً بينما تجمد رصيد الريان عند ثلاث نقاط وهو ذات رصيد الاتحاد ولوكوموتيف قبل مباراتهما الجارية حالياً.

