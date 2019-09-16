وأكد الهيدوس الذي سجل هدفاً رائعاً في المباراة التي انهت بفوز السد 3-1 أن من وقف إلى جانب الفريق القطري ليست جماهير السد فقط بل جماهير قطر.

وقال الهيدوس إن المنافس النصر لم يكن فريقاً سهلاً "ولكن الحمد الله، خرجنا من المباراة بأهم ما أردناه الفوز والتأهل".

ورداً على سؤال مراسل beIN SPORTS في ملعب جاسم بن حمد حول الأجواء الشبيهة بموسم 2011 حين توج السد بطلاً لدوري أبطال آسيا أجاب الهيدوس: "إن أجواء المباراة ذكرتني بمباراة نصف النهائي موسم 2011 ضد ساون سامسونغ، من حيث الملعب الممتلئ والنتيجة الإيجابية التي أهلت الزعيم لنهائي تلك النسخة".