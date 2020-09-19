وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا: "طالب مجلس إدارة نادي الهلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت بتأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره شهر خودرو الإيراني مساء يوم غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا".

وتابع الهلال أن الطلب جاء بعد أن: "أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال اليوم السبت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي (علي آل بليهي ومتعب المفرج وبافيتيمبي غوميز)"، إضافة لعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وأكمل الهلال: "وصل عدد اللاعبين المصابين بكورونا 15 لاعباً".

وتمنى مجلس إدارة الهلال الشفاء العاجل لجميع المصابين.

المزيد من التفاصيل بعد قليل

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا"..#الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" pic.twitter.com/VaVbF4qD6h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

ويتصدر الهلال مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور الأوزبكي وأربع نقاط عن شباب الأهلي الإماراتي، فيما خرج شهر خودرو من المسابقة حيث لا يملك أي نقطة.