وسجل للزعيم الأزرق البيروفي آندريه كارييو برأسية ممتازة رفعها له محمد البريك في الدقيقة 60.

ولعب الهلال مباراة هجومية من بابها لمحرابها، لكنه أضاع فرصاً بالجملة، وفي الشوط الأول تحديداً لعل أبرزها للإيطالي جيوفينكو.

وعلى الهلال أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب التي ستقام في 24-11-2019. لتحاشي الحظ العاثر في نهائيات دوري أبطال آسيا تحديداً في 2014 و2017.



وفيما يلي أبرز أحداث مباراة الهلال واراوا ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:

- نهاية المباراة فوز الهلال 1-0.

- ضغط الهلال لتسجيل هدف ثان يزيد من راحته في لقاء الإياب لكنه بحسب الإعادة التلفزيونية ظلم بإلغاء هدف بداعي التسلل لسالم الدوسري. وضيع بعض الفرص.

* خسر الهلال مرتين في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري أبطال آسيا (ف 1)، بعد خسارته مرة واحدة فقط في 25 استضافة سابقة (ف 17 ت 7).

- هدف الهلال د 60 محمد البريك يرسل عرضية مرفوعة ينسل من خلف المدافعين ويضعها في الشباك بروعة.

- د 58 الدوسري يروض كرة رائعة ويسددها بقوة ولكنها انحرفت قليلاً عن الشباك.

- د 55 حرة مباشرة قوية سددها جوفينكو ارتطمت بيد المدافع الياباني لكن تقدير الحكم العراقي كان في صالح الضيوف.

- بداية الشوط الثاني بمثل ما هو متوقع ..هجوم هلالي فهل يصمد دفاع أوراوا؟

* لم يخسر أي فريق ياباني في الدور النهائي لدوري أبطال آسيا، وكذلك لم يخسر في أي من مباريات هذا الدور أيضاً (لعب 8 – فاز 5 تعادل 3).

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

* هذا ثالث نهائي للهلال في دوري أبطال آسيا، أكبر عدد بالتساوي مع الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي والعين، لكنه خسر في مشاركتيه الماضيتين في هذا الدور (2014 و2017).

- المباراة هلالية بالكامل ولا ينقص فريقنا العربي إلا تسجيل هدف يريح فيه جماهيره.

- د 37 كارييو يستغل خطأ دفاعياً ويخترق الخاصرة اليسرى، ثم يرسل كرة رائعة لجوفينكو فسدد الأخير لكن هوكوشيما ينقذها بقوة.

- د 30 كرة أخرى صعبة للغاية يردها الحارس الياباني من رأس كارييو، ثم تابعها المدافع المتقدم البليهي، لكنها لا تصيب الشباك.

- د 29 سالم الدوسري يرسل عرضية خطيرة فوّتها بذكاء ياسر الشهراني لجوفينكو الذي سدد لكن المدافع الياباني أخرجها هدفاً محققاً لأصحاب الأرض.

- الفريق الياباني انتقل من مرحلة استيعاب هجوم الهلال إلى نوع من الثقة، مع المحافظة على مسك مفاتيح لعب الزعيم الأزرق لعل أبرزها جوفينكو.

- د 18 جوفينكو بدوره سدد لكنها خفيفة بين أحضان فوكشيما.

- د 17 هجمة مرتدة خطيرة للغاية من الضيف الياباني، البرازيلي فابريسيو توغل من الجهة اليسرى ومرر لسيكيني الذي سدد فكان له المدافع الهلال البليهي بالمرصاد.

- د 13 أخطر فرصة للهلال البيروفي كارييو يمرر لجوفينكو والأخير يسدد من مسافة ممتازة لكن المدافع الياباني سوزوكي يحولها لركنية.

- تدخل عنيف ثان على الإيطالي جوفينكو يبدو أن الفريق الياباني درس منافسه بدقة.

- د 04 الهلال يدخل مهاجماً كما هو متوقع منذ البداية مُدعماً بوقفة لاعبين تبدو واثقة وجيدة.

- الحكم العراقي علي الصباح يطلق صافرة بداية المباراة في ستاد جامعة الملك سعود وسط تشجيع خرافي من جماهير الهلال.

نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت على beIN SPORTS HD1