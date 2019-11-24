توّج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على مضيفه أوراوا الياباني بثنائية نظيفة، اليوم الاحد، في المباراة النهائي التي أقيمت على ملعب سايتاما.

بهذا الفوز والتتويج ضمن الهلال مشاركت في كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في قطر كما أكمل عقد فرقها بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الانكليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف، وسيواجه الهلال في ربع النهائي بطل إفريقيا الترجي الرياضي التونسي في ديربي عربي بنكهة مونديالية.

سجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة (74) وأضاف بافيتمبي غوميس الهدف الثاني في الدقيقة (90+3).

واختير غوميس (34 عاما) افضل لاعب في المسابقة الى جانب احرازه لقب الهداف.

وكان الهلال فاز ذهاباً بهدف نظيف في الرياض. وفرض لاعبو المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو سيطرة رهيبة على الفريق الياباني في عقر داره وامام جماهيره الغفيرة، لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل.

بتتويج اليوم بات الهلال أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأصبح الهلال أول فريق عربي يحرز اللقب منذ السد القطري في 2011 واول سعودي متوج منذ الاتحاد في 2005، كما توج باللقب للمرة الاولى بنظامها الجديد.

- بافيتمبي غوميس يتوّج بلقب أفضل لاعب في البطولة.

- بافيتمبي غوميس يتوّج بلقب أفضل هداف بـ 11 هدفاً.

- نهاية المباراة بفوز مستحق للهلال الذي عاد ليتزعّم الكرة الآسيوية بعد سنوات من المحاولات الفاشلة والنهائيات المحبطة.

90+3 - غوميس يطلق رصاصة الرحمة على الفريق الياباني وينهي الأمور لمصلحة الهلال الذي استحق بجدارة تتويجه باللقب الآسيوي للمرة الثالث في تاريخه.

74 - الهلال يصل مرمى نيشيكاوا أخيراً: تبادل جميل للكرة تصل على إثره الكرة لجيوفنكو الذي ممرها لسالم الدوسري والأخير يضعها في المرمى الياباني منهياً مسلسلاً طويلاً من الفرص العارضة.

69 - جيوفنكو يمنح غوميس تمريرة ذهبية واضعاً إياه في مكان مناسب للتسجيل لكن الفرنسي أهدرها بغرابة أمام تألق الحارس نيشيكاوا.

62 - محمد البريك يلعب عرضية لياسر الشهراني لكن الأخير تعامل مع الكرة برعونة وسدّد بعيداً عالياً عن مرمى نيشيكاوا.

60 - الحارس نيشيكاوا أخطأ في امساك الكرة ومنحها للكوري الجنوبي جان لكن مدافع الهلال لم يستثمر الهدية.

50 - أخطر فرص الهلال في المباراة تأتي من عرضية ياسر الشهراني نحو غوميس الذي سدّد نحو مرمى نيشيكاوا لكن الأخير يتألق في إبعادها لتعود أمام كاريو وسالم الدوسري دون جديد.

49 - علي البليهي يبدأ الشوط الثاني برأسية غريبة أهدر بها هدف التقدم للهلال.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس أفضلية الهلال الواضحة حيث ضغط الأزرق وحاول التسجيل لكن غياب التركيز والتسرع حالا دون بلوغ مرمى الحارس نيشيكاوا.

41 - ركلة حرة مباشرة للهلال ينفذها جيوفنكو لكن تصطدم بالحائط وتبتعد عن مناطق أوراوا.

23 - أوراوا كاد أن يخطف هدف التقدم لكن علي البليهي يتفطن وينقذ الهلال من هدف محقق.

15 - في أول ربع ساعة من المواجهة ظهر الهلال قوياً ومتماسكاً وعازماً على التسجيل.

9 - أوراوا يرد سريعاً على فرصة غوميس لكن الحارس عبدالله المعيوف يتعملق ويبعد الخطر عن مرمى الهلال.

8 - فرصة كبيرة للهلال يهدرها الفرنسي بافيتمبي غوميس الذي أساء التعامل مع الكرة والتقطها الحارس نيشيكاوا.

- انطلقت المباراة وبدأت معها احلام الهلاليين بتتويج قاري غاب طويلاً وعاند الزعيم الأزرق في السنوات الأخيرة، فهل يفعلها زملاء سالم الدوسري ويروضون المارد الأحمر الياباني ؟

تشكيلتا الفريقين