

وسجّل للهلال كل من أندريه كاريو (44) وسالم الدوسري (48) والإيطالي سيباستيان جيوفينكو (79) في حين وقّع زياد الصحفي (11) هدف الاتحاد الوحيد.

وكانت مواجهة الذهاب قد آلت إلى نتيجة التعادل السلبي في جدّة يوم 27 أغسطس الماضي.

ويواجه الهلال في نصف نهائي أمجد الكؤوس الآسيوية السد القطري المتأهل على حساب النصر السعودي (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تفاصيل المواجهة

نهاية القمّة الآسيوية بفوز الهلال على الاتحاد 3-1 ليتأهل الأول إلى نصف النهائي.

الدقيقة 81: فرصة أخرى للهلال والحظ يقف إلى جانب فواز القرني...

الدقيقة 79: الإيطالي جيوفينكو ينهي التشويق ويسجل ثالث أهداف الهلال في مرمى الاتحاد

الدقيقة 61: الاتحاد قريب من تعديل الكفة..الحظ يعاند تسديدة رومارينهو...

الدقيقة 48: سالم الدوسري يضاعف النتيجة للهلال من رأسية قوية متقنة (2-1)

انطلاق الشوط الثاني...

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)

الدقيقة 44: حارس الاتحاد فواز القرني يسيء التعامل مع كرة كارييو ليتمكن الهلال من تعديل الكفة (1-1).

الدقيقة 36: ازدواجية سلمان الفرج كادت تعلن انطلاقة جديدة للقاء

الدقيقة 30: حارس الاتحاد فواز القرني يقف سدا منيعا أمام رأسية كارييو المتقنة

الدقيقة 25: الهلال يستفيق...بافيتيمبي غوميس في مناسبة أولى ثمّ سلمان الفرج يهدران فرصة تعديل النتيجة.

الدقيقة 19: زياد الصحفي من جديد يمرّ بجانب مضاعفة الكفة للضيوف...

الدقيقة 10: قلب الدفاع زياد الصحفي يفتتح النتيجة لمصلحة الاتحاد بعد ارتباك وسوء تقدير من مدافع الهلال علي البليهي...بداية "نارية" للمواجهة !

انطلاق المباراة...

تشكيلة الهلال

تشكيلة الاتحاد