النصر يطمح لتكرار فوزه على سباهان September 18, 2020 10:18 2:17 دقيقة بعد الأداء اللاّفت في الجولة الماضية بفضل هدفي نجمه المغربي عبد الرزّاق حمد الله يطمح النّصر السّعودي إلى تكرار فوزه على سباهان الإيراني في المجموعة الرّابعة. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا النصر السعودي سباهان -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة إنفانتينو يتوقع تأجيل كأس العالم للأندية 0:55 دقيقة السد (1) / (0) العين – التغطية الخاصة 0:43 دقيقة وفاة اللاعب اللبناني محمد عطوي متأثراً بجراحه 0:29 دقيقة دجيكو على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس 0:44 دقيقة مباراة نيس وسان جيرمان خلف أبواب موصدة 0:53 دقيقة ماذا قال إنفانتينو عن تصفيات أميركا الجنوبية ؟ 3:28 دقيقة بعد 20 عاما...مازالت مسيرة ميسي مع برشلونة متواصلة 1:02 دقيقة برشلونة يعلّق على حملة سحب الثقة من رئيسه بارتوميو 2:37 دقيقة التعاون لردّ الاعتبار أمام بيرسبوليس 0:42 دقيقة فك الارتباط بين يوفنتوس وهيغوايين بالتّراضي