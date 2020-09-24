النصر يحاول الحفاظ على الصدارة من بوابة العين من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 12:34 2:17 دقيقة يدخل فريق النصر مباراته أمام العين من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا العين الإماراتي النصر السعودي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري 3:27 دقيقة آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي 2:58 دقيقة نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي 2:17 دقيقة النصر يحاول الحفاظ على الصدارة من بوابة العين 2:49 دقيقة الشارقة من أجل خطف بطاقة العبور 1:35 دقيقة قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 0:45 دقيقة دينامو كييف يضع قدماً في دور المجموعات 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج