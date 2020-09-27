ووقع على الهدف الوحيد هداف النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، عندما تلقى تمريرة حاسمة من سلطان الغنام، فسددها حمد الله بيسراه في الشباك.

ويتصدر حمد الله ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف وقد سجل في مبارياته الـ 9 الأخيرة في دوري أبطال آسيا (10 أهداف) – منذ 2013، فقط البرازيلي هالك سجل في مباريات متتالية أكثر (9 مع شانغاي في 2017).

وينتظر النصر مع الفرق التي بلغت (الأهلي السعودي، برسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي) ربع النهائي في البطولة التي تستكمل في قطر، قرعة هذا الدور التي ستقام صباح يوم غد الإثنين.

وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة ولكن كرة الأرجنتيني غونزالو مارتيتيز مرت بجانب القائم (15).

ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما ارتقى البرازيلي مايكون لكرة وصلته من ركنية ولكنها مرت بجوار القائم (18).

وتوالت فرص النصر وجاء دور عبد الفتاح عسيري ليضيع هدفاً محققاً عندما انفرد بالمرمى ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها (35).

ولم يتغير الأداء في الشوط الثاني حيث واصل النصر أفضليته الميدانية وكان قريباً من التسجيل وسدد سلطان الغنام قذيفة قوية ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب (64).

وبعد عدة محاولات ترجم النصر أفضليته بهدف حمدالله الذي استقبل كرة عرضية ولعبها قوية داخل المرمى (75).

وتهيأت فرصة أخرى للنصر ولكن كرة حمدالله مرت بجوار القائم (78).

وبحث التعاون عن التعادل وكاد أن يتحقق لولا تدخل دفاع النصر الذي أبعد الكرة للركنية (80) وانقذ حارس التعاون البرازيلي كاسيو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة أيمن يحيى وأمسكها ببراعة (87).

