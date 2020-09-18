وكرّر النصر الفوز على سباهان بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن هزمه منذ أيام بذات النتيجة.

وسجّل عبد الله مادو الهدف الأول لصالح النصر (32) مستفيداً من تمريرة جميلة للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق.

وعاد حمد الله ليؤمن فوز فريقه قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق ليستعيد النصر صدارة المجموعة من السد القطري سريعاً ويضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط متقدماً على السد الثاني (8 نقاط) فيما تجمّد رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط، وودّع العين الإماراتي المسابقة بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.