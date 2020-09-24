الكشف عن طريقة إخطار لاعبي الهلال وشباب الأهلي دبي بإلغاء المباراة من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 15:50 1:00 دقيقة كشف الاستوديو الخاص بمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي على قنوات بي إن سبورتس عن الطريقة التي قام بها مراقب المباراة بإخطار لاعبي الفريقين بإلغائها. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أنباء عن طلب فايلر الرحيل عن الأهلي 8:23 دقيقة اعتماد التبديلات الخمسة في المسابقات الأوروبية 3:14 دقيقة آخر أخبار بعثة الهلال السعودي في الدوحة 2:48 دقيقة مسعود: "تم تطبيق اللوائح المعمول بها في المسابقة" 1:00 دقيقة إخطار لاعبي الهلال وشباب الأهلي بإلغاء المباراة 0:30 دقيقة إصابة زلاتان إبراهيموفيتش بـ"كوفيد-19" 3:24 دقيقة دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء 0:38 دقيقة باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري 3:27 دقيقة آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي 2:58 دقيقة نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي