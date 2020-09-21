العين يأمل بانتصار معنوي من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 12:37 2:50 دقيقة ورغم توديعه للمنافسة يأمل العين الإماراتي في تحقيق انتصار معنوي في مواجهته لسيباهان الطامح للتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على البطاقة الثانية لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا. وقد واصل العين تسجيلَ النتائج السلبية في البطولة الآسيوية والتي فاز بلقبها عام 2003 . تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا العين الإماراتي -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي 2:40 دقيقة مانشستر سيتي يبدأ موسمَه بلقاء صعب ضد وولفرهامبتون 2:36 دقيقة السد يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان 1:19 دقيقة مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" 2:58 دقيقة سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 4:44 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل