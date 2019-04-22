وفشل بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 في تحقيق الفوز بعد ثلاث جولات للمرة الأولى منذ نسخة 2011 عندما جمع وقتها نقطة واحدة بعد تعادل وخسارتين، ليفشل في عبور دور المجموعات.

ويملك العين حاليا نقطتين جمعهما من التعادل خارج ارضه مع الاستقلال الإيراني 1-1 والدحيل 2-2، بعد تعثره امام ضيفه الهلال السعودي صفر-1 في الجولة الأولى.

ورغم انه سيخوض مباراتين من أصل ثلاث متبقية على ارضه (يستضيف الدحيل والاستقلال في ملعبه ويحل ضيفا على الهلال)، الا ان وضع العين الفني لا يبعث على الاطمئنان بعد النتائج السلبية في الدوري المحلي والتي أدت الى تراجعه للمركز الرابع.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو خمسة لاعبين أساسيين في المباراة الأخيرة امام الشارقة، قبل ان يقرر النادي لاحقا استبعاد لاعبيه البرازيلي كايو فرنانديز والبرتغالي روبن روبيرو من حساباته حتى نهاية الموسم.

ورفض فرنانديز تجديد عقده مع العين والذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، وأشارت تقارير صحافية إلى أنه مطلوب من بنفيكا البرتغالي. أما روبيرو فهو غير مسجل في كشوفات النادي الاسيوية وحل مكانه في القائمة المالي تونغو دومبيا.

وقلل رئيس النادي غانم الهاجري من تأثير استبعاد اللاعبين، وقال في بيان "أي انجاز تحقق على مر تاريخ هذا الكيان الشامخ كان بجهود منظومة العمل في النادي التي ترتكز في الأساس على قيمة وإمكانيات اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي".

وتابع "المواجهة المقبلة للعين (أمام الدحيل) تعتبر مصيرية والزعيم (لقب النادي) في أمس الحاجة لمؤازرة جماهيره حتى يتمكن من تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة".

من جهته، يأمل الدحيل باستعادة لغة الفوز التي توقفت في اخر مباراتين بالخسارة امام الهلال 1-3 والتعادل مع العين بعد البداية القوية بالفوز على الاستقلال بثلاثية نظيفة.

وتعج تشكيلة الدحيل بالأسماء المميزة مثل الثنائي المغربي المهدي بنعطية ويوسف العربي، البرازيلي جونيور ادميلسون والياباني شويا ناكاغيما، وإضافة الى الدوليين علي عفيف وكريم بوضياف والمعز علي هداف كأس آسيا 2019.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل الهلال في ألا تؤثر حالة الإرهاق التي نالت من لاعبيه بسبب كثرة المشاركات وتداخل البطولات، على أدائهم في سعيه إلى رد الاعتبار لخسارته أمام الاستقلال 1-2 في الجولة الماضية في الدوحة، وذلك عندما يستضيفه على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

ويتصدر الهلال مجموعته برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط للدحيل والاستقلال ونقطتين للعين.

واستهل الهلال مشواره القاري بفوزين على العين والدحيل، قبل أن يخسر أمام الاستقلال بسبب تراجع أداء بعض لاعبيه الذين تأثروا بضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة وكان ثمن ذلك الضغط خسارة نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي 1-2 الخميس الماضي.

وكان رئيسه الأمير محمد بن فيصل اشتكى من ضغط المباريات، وقال عشية نهائي البطولة العربية "نتعرض لضغط غير مسبوق، فريقنا مجهد، لعبنا ست مباريات في ظرف أسبوعين، سافرنا اربع مرات في ثمانية أيام".

ومع أن الفريق تنتظره مباراتان مهمتان جدا أمام التعاون، الأولى في نصف نهائي كأس الملك، والثانية في الدوري المحلي، إلا أنه يطمح لتجاوز الاستقلال، وتعزيز صدارته ومن ثم التفرغ التام للمسابقتين المحليتين.