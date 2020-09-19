الشرطة من أجل الفوز وخطف بطاقة العبور من قبل beIN SPORTS September 19, 2020 22:04 2:13 دقيقة يطمَح الشّرطة العراقي لحسم تأهّله لدور الستّة عشر بتحقيق الفوز على الاستقلال الايرانيّ الطامح هو الآخرُ للظّفر ببطاقةِ العبور الثانية عن المجموعة الأولى. تقارير إخبارية الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا الاستقلال الإيراني -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فيورنتينا يقتنص فوزاً مميزاً من أمام تورينو 4:23 دقيقة كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد 3:09 دقيقة "سبيتار" يساهم في عودة مباريات دوري أبطال آسيا 1:46 دقيقة آخر أخبار انضمام سواريز ودجيكو إلى يوفنتوس؟ 0:38 دقيقة الليغا تعود لإقامة المواجهات يومي الجمعة والإثنين 0:30 دقيقة كارديف سيتي ينتصر على نوتنغهام فورست 4:43 دقيقة ليدز يواصل بدايته المثيرة 0:44 دقيقة فياريال يحقق فوزه الأول بقيادة إيمري 1:38 دقيقة دجوكوفيتش وهاليب الى نصف نهائي روما 5:43 دقيقة خاميس وليوين يقودان إيفرتون للفوز على وست بروميتش