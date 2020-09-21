

أنعش الشارقة حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه بنتيجة كبيرة جداً على التعاون السعودي 6-0 بقيادة مدربه الجديد الفرنسي كارتيرون.

وحسم الشارقة مباراته التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في شوط المدربين بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد.

وافتتح سيف رشيد أهداف اللقاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+1 قبل أن يمطر الفريق الإماراتي شباك نظيره السعودي الذي تعاقد منذ أيام فقط مع الفرنسي كارتيرون بعدما قرّر الأخير عدم تجديد عقده مع الزمالك المصري.

وتألق البرازيلي ويليتون بشكل لافت بتسجيله ثلاثة من أهداف فريقه الستة (49 و57 و61) كما شارك البديل محمد عبد الباسط وكايو بمهرجان الأهداف (54 و68).

وأثار رحيل كارتيرون من الزمالك موجة غضب واسعة لدى جماهير القلعة البيضاء خاصة وأنّ الفريق المصري كان يعقد الآمال للفوز بدوري أبطال أفريقيا بقيادة المدرب الفرنسي.



ورفع الشارقة رصيده إلى سبع نقاط بالتساوي مع برسبوليس الإيراني قبل مباراتهما المرتقبة في الجولة الأخيرة، فيما توقف رصيد التعاون عند ست نقاط في المركز الأخير من المجموعة التي يتصدرها الدحيل القطري بتسع نقاط.