وسجل كل من خالد باوزير (18) وماجد سرور (62) والبرازيلي إيغور كورونادو من ركلة جزاء (75) ومواطنه كايو (91) رباعية فريق الشارقة فيما دون عبد الله عبد السلام الأحرق (12) والمعز علي (70) ثنائية فريق الدحيل.

ويحتل التعاون صدارة المجموعة بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل الوصيف فيما يأتي الشارقة في المركز الثالث مؤقتاً بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن بیرسبولیس الإيراني الذي يقبع في آخر الترتيب.

وافتتح الدحيل التسجيل من أول هجمة بعد تسديدة بعيدة قوية لعبدالله الاحرق حاول حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني ابعادها دون ان ينجح (12).

وعادل خالد باوزير للشارقة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الدحيل خليفة أبوبكر الذي حاول إمساك تسديدته البعيدة لكنها أفلتت منه وتهادت داخل الشباك (18).

وأهدر البرازيلي دودو إدواردو فرصة إضافة هدف التقدم للدحيل بعد انفراد تام لكنه سدد بغرابة بين يدي الحوسني(34).

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع الدحيل بن عطية لضربه البرازيلي ايغور كورنادو بالكوع، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة، وسط احتجاج لاعب يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق بحجة أن حركة يده لم تكن مقصودة(59).

ومن نفس الكرة سدد كورنادو ركلة حرة أصابت القائم وتابعها ماجد سرور برأسه في شباك أبوبكر مسجلاً الهدف الثاني للشارقة (62).

ورغم النقص العددي سرعان ما أدرك الدحيل التعادل بعد كرة طويلة من أحمد ياسر وصلت إلى المعز علي سددها قوية أصابت القائم وتابعت طريقها نحو المرمى(70).

واستمرت الاثارة وسجل الشارقة الهدف الثالث بعدما عرقل محمد موسى البرازيلي ويلتون سواريز احتسبها الحكم ركلة جزاء سددها كورنادو بنجاح (75).

وأضاف كايو فرناديز الرابع (90+1)وسط انهيار تام في صفوف الدحيل الذي فشل في تجديد فوزه على الشارقة بعدما كان هزمه الثلاثاء 2-1.