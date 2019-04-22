ويحتل الزوراء المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق 3 نقاط خلف ذوب آهن الإيراني الذي يستضيف الوصل الإماراتي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف النصر.

واستهل الزوراء مشواره بتعادل سلبي امام ذوب آهن على ملعب فولاذ بأصفهان، وحقق فوزا كبيرا على حساب الوصل 5-صفر في كربلاء في الجولة الثانية قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام النصر 1-4 في الرياض في الجولة الماضية..

وقال مدرب الزوراء حكيم شاكر "أمضينا فترة استعدادية خاصة لهذه المواجهة، واللاعبون استعادوا الثقة وطوينا مجمل احداث المباراة الماضية. ندرك جيدا أهمية هذه المباراة".

واضاف "الآن، جهزنا الفريق بشكل متميز وتجاوزنا ما حدث والجميع عازم على تحقيق نتيجة إيجابية تعكس الصورة الحقيقية للزوراء، سندخل المباراة بخيار الفوز وخطف ثلاث نقاط تعطينا افضلية كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني".

وفي المجموعة ذاتها، سيكون الوصل امام مهمة صعبة لتحقيق أول فوز على الفرق الإيرانية عندما يحل ضيفا على ذوب آهن والذي سبق أن خسر امامه ذهابا 1-3 على أرضه في دبي، لتستمر معاناته مع الفرق الإيرانية حيث انهزم ثلاث مرات وتعادل مرة في أربع مباريات سابقة.

وسيفقد الوصل خلال المباراة عدة لاعبين مؤثرين حيث يغيب المهاجم البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوسط خميس إسماعيل والمدافع عبد الرحمن علي للإيقاف.