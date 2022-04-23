الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 21:30 2:21 دقيقة حقق الريان القطري فوزاً ثميناً على استقلال دوشنبه من طاجيكستان 1-صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا. وسجل الإيفواري يوهان بولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.ويحتل الريان مركز الوصافة برصيد 10 نقاط. الملخصات دوري أبطال آسيا الريان القطري استقلال دوشنبه -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة ليوناردو يتحدّث عن التتويج بلقب الدوري 3:04 دقيقة بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG 2:05 دقيقة نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان 2:10 دقيقة فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" 4:26 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي 1:26 دقيقة توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع 3:45 دقيقة ناساف كارشي يفوز على السد 2:21 دقيقة الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه 0:35 دقيقة بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي 0:38 دقيقة إنتر يضرب روما مورينيو بثلاثية ويتربع على الصدارة