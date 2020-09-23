الركراكي يعتبرها نهائي وكارتيرون يرفع من المعنويات من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 15:49 0:52 دقيقة أكد مدرب الدحيل القطري، وليد الركراكي، أن مواجهة التعاون في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة تعد بمثابة نهائي في المقابل حاول باتريس كارتيرون، مدرب التعاون، الرفع من معنويات لاعبيه. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا التعاون السعودي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة رفض تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 2:29 دقيقة فلامينغو يحقق الفوز أمام برشلونة الإكوادوري 4:30 دقيقة فتح تحقيق في ما يعرف بقضية سواريز 1:14 دقيقة العنبري يطوي صفحة مباراة التعاون 0:52 دقيقة الركراكي يعتبرها نهائي وكارتيرون يرفع من المعنويات 0:59 دقيقة فرانك دي بور يقترب من تدريب منتخب هولندا 2:13 دقيقة منافسة ثلاثية على جائزة الأفضل في أوروبا 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه