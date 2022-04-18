انتصر الدحيل على باختاكور 3-0 اليوم الإثنين في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدّم الدحيل بفضل هدف بسام الراوي الذي وجّه ضربة رأس مميزة إلى المرمى لم يتمكن سيونوف من التصدي لها (32).

ومع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وضع الكيني أولونغا بصمته مضيفاً الهدف الثاني عقب جهد فردي مميز (45+2).

وختم المعز علي أهداف المباراة مع بداية الشوط الثاني (47).

وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة طرد ميراخمادوف من طرف الخاسر بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (90+2).

ورفع الدحيل رصيده إلى تسع نقاط لينفرد في الصدارة مؤقتاً قبل مواجهة التعاون السعودي (6 نقاط) أمام سيباهان الإيراني (3 نقاط) المقررة اليوم أيضاً.

وتمركز باختاكور في المركز الأخير بثلاث نقاط حصدها من الفوز على التعاون في الجولة الثانية.