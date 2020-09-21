التعاون يواجه الشارقة من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 13:02 2:25 دقيقة يواجه التعاون السعودي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون اختباراً صعباً لتعويض هزيمتيه أمام بيرسبوليس حين يلاقي الشارقة الإماراتي الساعي هو الآخر لاستغلال حالة منافسه. تقارير إخبارية نادي التعاون السعودي دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتي باتريس كارتيرون -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي 2:40 دقيقة مانشستر سيتي يبدأ موسمَه بلقاء صعب ضد وولفرهامبتون 2:36 دقيقة السد يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان 1:19 دقيقة مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" 2:58 دقيقة سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 4:44 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل