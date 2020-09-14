الاتحاد الآسيوي يشطب نتائج الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا ويعتبره منسحباً من البطولة



وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت: "قررت اللجنة الفرعية أن الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول ينطبق عليها وصف "الظروف القهرية"، وأنّ المباريات خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية، ومن أجل تفادي أي شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائية للمجموعة".

وتابع البيان: "تنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كوفيد-19 على (في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/وملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفايروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة)".

وتضيف المادة وفقاً للبيان: "الفريق المشارك/النادي المشارك واتحاده الوطني يخضعان للأحكام الخاضعة في تعليمات البطولة، حسب ما هو منصوص عليها".

وأعلم الوحدة الإماراتي الخميس الفائت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

ورفض الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب الوحدة بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة.

واختار الاتحاد الآسيوي دولة قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع من مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأفاد الاتحاد في بيان عن "اختيار الاتحاد القطري للعبة، من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 أيلول/سبتمبر ولغاية 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020".