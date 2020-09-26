رفضت اليوم السبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا.

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي: " قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)".

وأضاف البيان: "ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".

وأصدر نادي الهلال بياناً رسميّاً عبّر فيه عن عدمِ رضاهُ عن قرار الاتّحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الفريق السعودي منسحباً من دوري الأبطال.

وشرح النادي السّعودي الظروف التي مرّت بها بَعثة النادي بعد تفشّي حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلوغ عدد الحالات المصابة في البَعثة إلى أكثر من ثلاثين حالة ما بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنيّة وإدارية.

وأوضَح الهلال أن مجلس ادارة النادي سعى إلى العمل على عدد من المسارات التي من شأنـِها أن تحفظ حقّ الهلال في المنافسة دون إخلال بنظـم البطولة، أبرزها المطالبة بتأجيل مباريات الهلال رغبة في كسب المزيد من الوقت والحضور إلى الملعب لخوض مباراة شباب أهلي دبي رغم عدم بلوغ قائمة اللاعبين النصابَ القانوني.

واعتبر الاتحاد الآسيوي نتائج الهلال الذي ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعباً لمباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدوحة.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

بدوره، كتب الهلال في حسابه على تويتر "قرّر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبراً أن "الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحياً وبدنياً لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.