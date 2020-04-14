وجاء في بيان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقراً له "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو حتى إشعار آخر".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في آذار/مارس ونيسان/أبريل بعد اجتماعات طوارئ عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.

وأضاف الاتحاد القاري أنه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الأندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لإكمال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".