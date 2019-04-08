وفاز استقلال على ضيفه الهلال 2-1 اليوم الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وهذا الفوز الأول لاستقلال والخسارة الأولى أيضاً للهلال، علماً أنّ اللقاء أقيم في قطر لكنه احتسب على أرض الفريق الإيراني.

وفاجأ استقلال ضيفه مبكراً عندما سجّل له علي كريمي الهدف الأول (5) قبل أن يضيف مونتظري الهدف الثاني (30).

وتحسن أداء الهلال في الشوط الثاني وجرّب في أكثر من مناسبة فكّ شيفرة دفاع استقلال لكنه لم يتمكن من تسجيل أكثر من هدف والذي حمل توقيع الفرنسي غوميس (71)، لكنه لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.

وتجمّد رصيد الهلال عند ست نقاط في الصدارة في الوقت الذي رفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط وهو ذات رصيد الدحيل القطري، علماً أنّ العين أصبح أخيراً بنقطتين فقط.