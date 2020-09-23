وجاء القرار بناءً على عدم توفر تشكيلة الهلال على 13 لاعباً.

وكان نادي الهلال قد أعلن سابقاً عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" عن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب الفريق السعودي بتأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكان من المفترض أن يواجه اليوم الأربعاء، الهلال السعودي فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية على استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكشف الهلال عن توفر 11 لاعباً فقط لمواجهة الفريق الإماراتي مما حال دون إجراء المباراة.