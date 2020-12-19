أولسان هيونداي يردّ على برسيبوليس سريعاً من قبل beIN SPORTS December 19, 2020 13:57 3:22 دقيقة ردّ أولسان هيونداي الكوري الجنوبي سريعاً على منافسه الإيراني برسيبوليس بتعديله الكفة بواسطة المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو. وجاء هدف التعادل عقب ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام لتقنية الفيديو "VAR" في اللحظات الأخيرة للشوط الأول. دوري أبطال آسيا أولسان هيونداي برسيبوليس -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أوزيل لن يرحل عن أرسنال قبل نهاية الموسم 0:22 دقيقة مشاركة إبرا أمام يوفي موضع شك 0:30 دقيقة السماح لفرق الـNBA بتسجيل 15 لاعباً 1:08 دقيقة ليفاندوفسكي يعبر عن سعادته بجائزة أفضل لاعب 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد