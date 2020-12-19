وسجّل هدفي الفريق الكوري الجنوبي البرازيلي جونيور (45) و(55) في حين وقّع مهدي عبدي قرا (45) الهدف الوحيد لنظيره الإيراني.

وهو اللقب الثاني لأولسان هيونداي في المسابقة القارية بعد تتويجه عام 2012.

وشهدت المباراة الختامية لأمجد الكؤوس الآسيوية، التي دارت على استاد الجنوب المونديالي في قطر، حضوراً جماهيرياً نسبياً.

وسيمثل أولسان هيونداي قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة في قطر أيضا في شباط/فبراير المقبل

وهذه المرة الثانية يخسر بيرسيبوليس في النهائي بعد سقوطه أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018.

وبكّر أولسان في الضغط على مرمى بيرسيبوليس، واوصله تنظيمه الى تسديدة يمينية محكمة من احد نجومه يون بيت-غارام من خارج المنطقة صدها الفائم الايسر الايراني (9).

بعدها فرصة خطيرة ثانية لهدافه البرازيلي جونيور نيغراو برأسية من حدود المنطقة الصغرى اعتلت العارضة (18).

لكن بيرسيبوليس فاجأ الكوريين قبل صافرة نهاية الشوط الاول، فسجل مهدي عبدي هدف السبق من كرة مرتدة تردد الدفاع الايراني في ايقافها، فسدد بيمناه ارضية محكمة من حدود المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جو سو-هوك (45).

لكن أولسان ابى الدخول الى غرف الملابس متأخراً، فحصد ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه مدافعه سيد جلال حسيني على يون بيت-غارام، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

تولى تسديدها نيغراو في الوقت البدل عن ضائع تصدى لها الحارس حامد لاك لكنها ارتدت الى البرازيلي (45+4).

مطلع الشوط الثاني، حصل اولسان على ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على سعيد آغائي ترجمها نيغراو هذه المرة من المحاولة الاول (54)، رافعاً رصيده الى 7 اهداف بالتساوي في الصدارة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

بحث بيرسيبوليس في نهاية المباراة عن ادراك التعادل، لكن اولسان صمد وحقق فوزاً جديداً منحه اللقب القاري بحضور رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو.

وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار أميركي.

