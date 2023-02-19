أوزونيديس: "الفرصة مواتية للاعبينا من أجل إظهار جودتهم الكروية" من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 10:06 10:42 دقيقة قال اليوناني أوزونيديس مدرب الفيصلي السعودي إنّ الفرصة مواتية للاعبي فريقه من أجل إظهار جودتهم الكروية عند مواجهتهم فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا الفيصلي السعودي -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان