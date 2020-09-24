أحمد سهيل: لاعبو السد الشباب أثبتوا وجودهم من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 19:54 0:58 دقيقة قال أحمد سهيل لاعب فريق السد القطري أن التشكيلة الاحتياطية التي خاضت مباراة الفريق أمام سباهان الإيراني في ختام مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، أثبتت وجودها وقدمت مباراة جيدة. سهيل قال إن التشكيلة الشابة للسد اكتسبت الثقة وكانت نداً للفريق الإيراني في المباراة. مقابلات دوري أبطال آسيا السد القطري أحمد سهيل -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة خالد عيسى: "العين يمرّ بظروف استثنائية" 0:38 دقيقة وليد عبد الله: "لم نستغل الفرص المتاحة" 0:47 دقيقة الأحبابي: "لم نكن جاهزين لخوض غمار دوري الأبطال" 0:35 دقيقة سواريز: "اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق" 0:58 دقيقة أحمد سهيل: لاعبو السد الشباب أثبتوا وجودهم 0:28 دقيقة الخليفي يمثّل دوري الدرجة الأولى في مكتب الرابطة 3:54 دقيقة "فوز شرفي" لسباهان أصفهان على السد 3:02 دقيقة هزيمة غير مؤثرة للنصر أمام العين 0:25 دقيقة ليدز يونايتد يضمّ الإسباني لورنتي إلى صفوفه 2:52 دقيقة مسيرة مظفّرة لسواريز مع برشلونة