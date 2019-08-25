العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

من قبل

مباراة النصر السعودي وضيفه السد القطري ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الاثنين ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

http://www.the-afc.com/

مباراة النصر والسد دوري أبطال آسيا بث مباشر

موعد مباراة النصر والسد 

البث المباشر لمباراة النصر والسد الإنين 26 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة النصر والسد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة النصر والسد في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

السابق الهلال يبلغ ربع النهائي رغم سق
اقرأ
الهلال يبلغ ربع النهائي رغم سقوطه أمام الأهلي
التالي النصر يستضيف السد في اختبار أو
اقرأ
النصر يستضيف السد في اختبار أول ضمن ربع النهائي

آخر الأحداث