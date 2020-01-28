ملبورن وطوكيو وشنغهاي وسيئول إلى دور المجموعات

وفاز شنغهاي الذي يلعب له البرازيلي هالك ومواطنه أوسكار، على بوريرام يونايتد التايلندي 3-0.

وتأهل شنغهاي ليلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً سيدني الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

أما سيئول فقد غلب كيداه الماليزي 4-1، وسيلعب في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً بكين الصيني وتشيانغراي يونايتد التايلاندي وملبورن فيكتوري الأسترالي الذي تغلب على مستضيفه كاشيما انتليرز 1-0.

بدوره، فاز طوكيو الياباني على مستضيفه كيريس نيغروس الفلبيني 2-0، وسيلعب الفريق الياباني في المجموعة السادسة إلى جانب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرث غلوري الأسترالي وشنغهاي شهوا.