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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا

ملبورن وطوكيو وشنغهاي وسيئول إلى دور المجموعات

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تأهلت أندية شنغهاي الصيني وسيئول الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوري الأسترالي وطوكيو الياباني إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

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وفاز شنغهاي الذي يلعب له البرازيلي هالك ومواطنه أوسكار، على بوريرام يونايتد التايلندي 3-0.

وتأهل شنغهاي ليلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً سيدني الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

أما سيئول فقد غلب كيداه الماليزي 4-1، وسيلعب في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً بكين الصيني وتشيانغراي يونايتد التايلاندي وملبورن فيكتوري الأسترالي الذي تغلب على مستضيفه كاشيما انتليرز 1-0.

بدوره، فاز طوكيو الياباني على مستضيفه كيريس نيغروس الفلبيني 2-0، وسيلعب الفريق الياباني في المجموعة السادسة إلى جانب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرث غلوري الأسترالي وشنغهاي شهوا.

 

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