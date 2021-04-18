قمة الأهلي والدحيل تنتهي بالتعادل والهلال يستعيد توازنه

وتقدم الدحيل عن طريق الكيني مايكل أولونغا (53)، فيما أدرك السوري عمر السومة التعادل للأهلي (90+1).

وبهذا التعادل، أودع الأهلي أول نقطة في رصيده ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، فيما رفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

وانتهت المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها بخسارة الشرطة العراقي بثلاثية نظيفة أمام استقلال طهران.



الهلال يستعيد توازنه

من جهة أخرى، استعاد الهلال السعودي توازنه سريعاً في البطولة، فحقق فوزاً مستحقاً على شباب الأهلي الإماراتي 2-صفر الأحد.

وسجل هدفي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي كاريلو، ليتربع الفريق السعودي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، تغلب الاستقلال الطاجيكي على نظيره اجمك الأوزبكي 3-2، ويلتقي الهلال بفريق الاستقلال ضمن الجولة الثالثة مساء الأربعاء المقبل.

وسجل لاعب اجمك كي يوفان ديوكيتش (45+1 بالخطأ في مرمى فريقه) ومانوتشير جليلوف (55) ومحمّد جون رحيموف (80) أهداف الاستقلال، في حين أحرز زافار بولفونوف (57 و90) ثنائية اجمك.

