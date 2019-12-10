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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

قرعة دوري أبطال آسيا - مواجهات عربية مرتقبة

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا التي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات عربية مرتقبة أبرزها السد القطري والنصر السعودي في المجموعة الرابعة.

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وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة 6 أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي - الشرطة العراقي - المتأهل من الملحق رقم 4 - المتأهل من الملحق رقم 2.

المجموعة الثانية: الهلال سعودي - شباب الأهلي دبي - باختاكور الأوزبكي - المتأهل من الملحق رقم 3.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري - التعاون السعودي - الشارقة الإماراتي - بيرسيبوليس الإيراني.

المجموعة الرابعة: سيباهان الإيراني - السد القطري - النصر السعودي – المتأهل من الملحق رقم 1.

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