شاندونغ إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

افتتح الفريق الزائر التسجيل قبل دقيقتين من الاستراحة عن طريق كيم سيونغ جون وأدرك هاو جونمين التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 64 قبل أن يمنح مروان فيلايني الفوز لشاندونغ قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المجموعة عينها، فاز جوهور دارول تاكزيم الماليزي على ضيفه كاشيما انتلرز الياباني بهدف دون رد.

وضمن شاندونغ الفوز بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتأهله للأدوار الإقصائية بالبطولة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة أمام مضيفه كاشيما انتلرز.

وبقي كاشيما في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على جيونغنام، صاحب المركز الثالث، في حين ظل جوهور دارول تاكزيم في مؤخرة الترتيب برصيد أربع نقاط.

