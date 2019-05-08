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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

شاندونغ إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

بلغ شاندونغ لونينغ الصيني ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه جيونغنام الكوري الجنوبي 2-1 اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

theafc.com

افتتح الفريق الزائر التسجيل قبل دقيقتين من الاستراحة عن طريق كيم سيونغ جون وأدرك هاو جونمين التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 64 قبل أن يمنح مروان فيلايني الفوز لشاندونغ قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المجموعة عينها، فاز جوهور دارول تاكزيم الماليزي على ضيفه كاشيما انتلرز الياباني بهدف دون رد.

وضمن شاندونغ الفوز بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتأهله للأدوار الإقصائية بالبطولة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة أمام مضيفه كاشيما انتلرز.

وبقي كاشيما في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على جيونغنام، صاحب المركز الثالث، في حين ظل جوهور دارول تاكزيم في مؤخرة الترتيب برصيد أربع نقاط.
 

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