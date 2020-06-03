دوري أبطال آسيا يقترب من العودة

وبدأت بعض دوريات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها إثر توقف بدأ في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم البطولات لا تزال متوقفة حتى الآن.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي "نحن نقترب من عودة كرة القدم".

لكنه أضاف بشأن المسابقة القارية "يجب أن ننتظر أولا عودة كل الدوريات المحلية".

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الاولمبية، بسبب "كوفيد-19".

ومن الدول الـ12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة تعود إلى الملاعب، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ومن المقرر أن يعود الدوري التايلاندي في أيلول/سبتمبر.

وقال جون إن الاتحاد القاري "لا يزال في مفاوضات" حول موعد الاستئناف، رافضاً تحديد أي تاريخ لذلك.

وتوقف دوري أبطال آسيا قبل أربع مراحل على نهاية دور المجموعات الذي يشارك فيه 32 فريقاً.

وكان مقرراً إقامة نهائيي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعما إذا كان الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير شكل ونظام البطولتين على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الاقصائية بدلاً من ذهاب وإياب لتفادي انتقال العدوى، قال جون إن المحادثات لا تزال مستمرة.

تابع "ندرك أن أصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية".

أضاف "لاعبونا أيضاً متحمسون للعودة إلى الملعب لامتاع الجماهير. لكن كما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى".