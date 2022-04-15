جوهور دارول يُسقط غوانغجو بخماسية

وتناوب على تسجيل أهداف جوهور دارول تاكزيم كل من البرازيلي بيرغسون دا سيلفا (10 و27 و52) وهي ليبان (13 خطأ في مرمى فريقه) ورمضان سيف الله (81).

وأنهى غوانغجو المواجهة منقوصاً من خدمات هاوجين غوان الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 70.

وضمن ذات المرحلة حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة كاواساكي فرونتال الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وفي المجموعة السادسة، غنم أوراوا ريد ديموندس الياباني النقاط الثلاث بفوزه الكبير على ليون سيتي سايلورس السنغافوري 4-1.

ودكّ دايغو الكوري الجنوبي شباك شاندونغ الصيني بسباعية نظيفة ضمن ذات المجموعة.

وفي المجموعة السابعة، تغلّب جيونام دراغونز الكوري الجنوبي على يونايتد سيتي الفليبيني (1-0) فيما تعادل باتوم يونايتد التايلندي مع ميلبورن سيتي الأسترالي 1-1.