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تصفيات كأس العالم
دوري أبطال آسيا

تعديل آلية مشاركة الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا

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عدّل الاتحاد القطري لكرة القدم آلية مشاركة أنديته في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

AFP

الآلية الجديدة ضمن بموجبها فريقا السد والدحيل المشاركة آسيوياً بعدما ربط الاتحاد مقاعد المشاركة القارية الأربعة العام المقبل بنتائج موسم 2021-2022 حيث يضمن السد بطل النسخة الماضية من الدوري التأهل المباشر لدوري الأبطال، فيما يحصل الدحيل بطل النسخة الماضية من كأس أمير دولة قطر على مقعد غير مباشر.

وينال بطل النسخة المقبلة من الدوري المقعد المباشر الثاني وبطل النسخة المقبلة من كأس الأمير المقعد التمهيدي الثاني وذلك بعدما تقلّصت مقاعد قطر في النسختين المقبلتين إلى مقعدين في دور المجموعات ومثلهما في الدور التمهيدي.
                  
                  

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