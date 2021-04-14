تعادل مثير بين باختاكور وتراكتور سازي

وأحرز أهداف باختاكور الصربي دراغان سيران (69) وشروف محي الدينوف (75) وحوجيمت اركانوف (82) مقابل ثلاثة اهداف للفريق الإيراني سجلها كل من أشكان ديجاغاه (52 من ركلة جزاء) ومحمد عباس زاده (56 و85 من ركلة جزاء).

وبعد شوط أول سلبي تخلله العديد من الفرص الضائعة أبرزها تسديدة سيران في القائم(27)، جاء الثاني قمة في الإثارة والأحداث الدراماتيكية بعدما شهد تسجيل 6 اهداف.

وبدا أن تراكتور سازي في طريقه للفوز بتقدمه بهدفين في ظرف 4 دقائق، الأول عبر قائده ديجاغاه من ركلة جزاء اثر اصطدام تسديدة بيمان بابائي بيد مدافع باختاكور أنزور إسماعيلوف(52)، والثاني عبر زاده مستفيدا من بينية أكبر ايماني (56).

لكن باختاكور رد بقوة فأدرك التعادل عبر سيران (69) والبديل شروف محي الدينوف (75)، ثم تقدم عبر البديل الاخر هوجيمت أركانوف(82).

ورفض تراكتور سازي الخسارة وحقق التعادل عبر ركلة جزاء ثانية احتسب له بعد خطأ مدافع باختاكور إيغور كريمتس على زاده الذي سددها بنفسه بنجاح (85).

فوز الشارقة

وضمن المجموعة ذاتها حقق الشارقة الإماراتي فوزاً صعباً على القوة الجوية 1-صفر في الشارقة.

وتصدر الشارقة الذي يستضيف منافسات المجموعة الثانية الترتيب برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لباختاكور وتراكتور، وبقي القوة الجوية من دون رصيد.

وكان القوة الجوية الأقرب لافتتاح التسجيل بعد رأسية علي كاظم إثر ركنية أصابت عارضة مرمى اصحاب الارض وخرجت (36).

ورد بطل الدوري الاماراتي الذي لعب بغياب صانع العابه البرازيلي ايغور كورنادو بعد تعرضه للاصابة في التدريب الاخير، بافتتاح التسجيل عبر خالد باوزير بتسديدة متقنة في شباك فهد طالب (63).

وتألق عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة في صد انفراد ايمن حسين (81)، قبل ان يستكمل القوة الجوية الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه همام طارق (88).

