تصريحات نارية من بونجاح بعد مباراة السد والهلال

مازن الريس - ملعب جاسم بن حمد (قطر)

أطلق النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري تصريحات نارية بعد المباراة التي خسرها فريقه من ضيفه الهلال السعودي 4-1 اليوم الثلاثاء.

وتضاءلت حظوظ السد كثيراً بإمكانية التأهل إلى النهائي عقب خسارته بالأربعة من الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كما أن بطل الدوري القطري سيغيب عنه في مباراة العودة العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم بونجاح بسبب الإيقاف.

ولم يتقبل بونجاح الطريقة التي خسر بها فريقه خاصة وأنّ المباراة كانت متكافئة حتى لحظة طرد زميله عبد الكريم حسن في الدقيقة الـ35 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، إذ وجّه الحكم العماني أحمد الكاف له البطاقة الصفراء بحجة الخشونة ومباشرة الحمراء للاعتراض.

وقال بونجاح في المنطقة المخصصة لإطلاق التصريحات للإعلاميين بعد المباراة: "الطريقة التي خسرنا بها كانت سيئة للغاية، لو كان الهلال أدى بشكل أفضل من فريقنا لباركت له من القلب لأنه يستحق التأهل وقتها، لكن بهذه الطريقة نحن لم نكن نستحق الخسارة وبهذه النتيجة تحديداً".

وتابع: "منذ الدقيقة الخامسة والثلاثين ونحن نلعب بنقص عددي بلا وجود سبب مقنع للطرد على الإطلاق، أعتقد أن العديد من الصافرات لم تكن موفقة، وذلك أرهقنا نفسياً".

وذكّر بغداد بونجاح بتعرض فريقه للظلم بسبب عدم استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال آسيا: "السنة الفائتة أيضاً كانت تقنية الفيديو غائبة وتعرضنا للظلم في نصف النهائي، أريد أن أفهم لماذا لا تستخدم تقنية الفيديو في دوري أبطال آسيا كما هو الحال في دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا".

وتابع اللاعب المتوّج مع بلاده بكأس أمم أفريقيا مؤخراً: "في المسابقة المحلية في قطر يعتمدون على تقنية الفيديو بينما تغيب عن مسابقة قارية مثل دوري أبطال آسيا، لو أنّ تقنية الفيديو موجودة لاستمر عبد الكريم في اللعب دون أن يتعرض للطرد ولحققنا نتيجة أفضل، أنا أجزم بذلك".

وفي ردّه على سؤال بشأن استحالة تأهل السد بعد ما حدث ذهاباً قال بونجاح: "الوضع أصبح معقداً جداً، مع هذه الغيابات والنتيجة يصعب التأهل إلى النهائي، وضعيتنا صعبة، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم".