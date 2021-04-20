الوحدة يقلب الطاولة على الريان والسد يهزم الوحدات

وتقدّم الريان بهدفي الإيراني شجاع خليل زاده (13) وعبد العزيز حاتم (54)، لكن الوحدة قلب الطاولة على منافسه بثلاثة اهداف سجلها مانع عايض (66) وخليل إبراهيم (85) وفارس جمعة (90+5).

ورفع الوحدة الذي حقق فوزه الأول بعد خسارة وتعادل رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر بتسع نقاط.

وبقي الريان الذي تعرّض للخسارة الثانية أخيراً برصيد نقطة واحدة، خلف غوا بنقطتين بعد خسارته من بيرسيبوليس 2-1.

وفي المجموعة الثانية، تعادل نادي القوة الجوية العراقي مع تراكتور الإيراني سلباً الثلاثاء في الشارقة.

وواصل نادي الشارقة الإماراتي عروضه القوية بعدما حقق الفوز على باختاكور الأوزبكي 4-1 في المجموعة الثانية نفسها.

وسجل خالد باوزير (10) وسالم صالح (26) والبرازيلي كايو (58) ومواطنه لوان بيريرا (62) أهداف الشارقة، في حين أحرز الصربي دراغان سيران (21) هدف باختاكور الوحيد.



ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد سبع نقاط أمام تراكتور (3) والقوة الجوية وباختاكور (2).

السد ينتفض على الوحدات

وانتفض السد القطري محققاً فوزه الأول في دوري أبطال آسيا بعدما تجاوز الوحدات الأردني 3-1 الثلاثاء، معززاً فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأنهى السد المباراة في نصف ساعة مسجلاً الثلاثية التي رفعت الرصيد إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث للمجموعة الراعبة، فيما تجمد رصيد الوحدات عند النقطة الوحيدة التي جناها من تعادل سلبي مع النصر، فتعقدت مهمته في المنافسة على بلوغ الدور الموالي محتلاً المركز الأخير.

وبدا فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مصراً على الخروج بالنقاط الثلاث، وتجسد ذلك من خلال هدف مبكر سجله الجزائري بغداد بونجاح بعد أقل من دقيقتين فقط عندما تابع رأسية البرازيلي غيليرمي توريس وأودعها الشباك (2).

وأضاف المدافع خوخي بوعلام الهدف الثاني عندما ارتقي لركنية الإسباني سانتي كازورلا (9) ، قبل أن يعزز حسن الهيدوس التقدم بالثالث بعدما تهادت أمامه كرة سددها محمد وعد وارتدت من الدفاع، ليتابعها في الشباك (26).

وظهر الوحدات بشكل مغاير في الشوط الثاني وقلص النتيجة عبر ركلة جزاء كسبها السنغالي عبد العزيز نداي ونفذها أحمد سمير بنجاح (63).



النصر يحافظ على الصدارة

من جهة أخرى، حافظ النصر على صدارته للمجموعة الرابعة رغم تعادله مع فولاذ خوزستان الإيراني 1-1 الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتقدم فولاذ بهدف عكسي سجله عبد الإله العمري بالخطأ في مرماه (52) وأدرك النصر التعادل بهدف البرازيلي بيتروس ماثيوس (69).

وصار رصيد النصر خمس نقاط بفارق الأهداف عن فولاذ أمام السد الثالث بأربع نقاط وأخيراً الوحدات بنقطة.

