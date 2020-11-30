أولسان هيونداي يعبر إلى دور الـ16

وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق في قطر بعد توقف استمر لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان "طوكيو" تقدم منذ الدقيقة الأولى للمباراة بهدف ٍ سريع من كينسوكي ناغاي، قبل أن يدركَ بيت غارام يون التعادلَ للفريق الكوري قبل دقيقةٍ على نهاية الشوط الأول.

وعاد اللاعبُ ذاته ليمنحَ "أولسان" هدفَ الفوز عند الدقيقة الخامسةِ والثمانين، ليرفع الفريقُ رصيدَه إلى ثلاثَ عشرة َ نقطة ً في صدارة ِالمجموعة، في حين تجمّد رصيدُ "طوكيو" عند سبع ِ نقاط، وتأجّل حسمُ البطاقةِ الثانية للجولةِ الأخيرة.

ولحساب المجموعة عينها، تعادل شنغهاي شنهوا الصيني مع بيرث جلوري الأسترالي 3-3.

سجل للفريق الصيني جيوفاني مورينو 62، 72 ويو هانشاو 73، فيما وقع على أهداف الفريق الأسترالي، برونو فورنارولي 47، وكارلو أرميينتو 58، نيل كلكيني 86.

شنغهاي شنهوا صار رصيده 7 نقاط في المركز الثالث فيما صار رصيد بيرث جلوري نقطة واحدة في المركز الأخير.