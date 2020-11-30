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دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي يعبر إلى دور الـ16

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ضمن أولسان هيونداي تأهله لدور 16، بعد فوزهِ على أف سي طوكيو 2-1 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعةِ السادسة لدوري أبطال آسيا.

AFP

وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق في قطر بعد توقف استمر لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان "طوكيو" تقدم منذ الدقيقة الأولى للمباراة بهدف ٍ سريع من كينسوكي ناغاي، قبل أن يدركَ بيت غارام يون التعادلَ للفريق الكوري قبل دقيقةٍ على نهاية الشوط الأول.

وعاد اللاعبُ ذاته ليمنحَ "أولسان" هدفَ الفوز عند الدقيقة الخامسةِ والثمانين، ليرفع الفريقُ رصيدَه إلى ثلاثَ عشرة َ نقطة ً في صدارة ِالمجموعة، في حين تجمّد رصيدُ "طوكيو" عند سبع ِ نقاط، وتأجّل حسمُ البطاقةِ الثانية للجولةِ الأخيرة.

ولحساب المجموعة عينها، تعادل شنغهاي شنهوا  الصيني مع بيرث جلوري  الأسترالي 3-3.

سجل للفريق الصيني جيوفاني مورينو 62، 72 ويو هانشاو 73، فيما وقع على أهداف الفريق الأسترالي، برونو فورنارولي 47، وكارلو أرميينتو 58،  نيل كلكيني 86.

شنغهاي شنهوا صار رصيده 7 نقاط في المركز الثالث فيما صار رصيد بيرث جلوري نقطة واحدة في المركز الأخير.

 

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