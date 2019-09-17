أوراوا يقصى أوسكار وشنغهاي من ربع نهائي أبطال آسيا

استفاد أوراوا من نتيجة التعادل أمام ضيفه شنغهاي الصيني 1-1 اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليقطع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وساعدت أفضلية التسجيل خارج الأرض الفريق الياباني للحاق بنادي السد القطري إلى نصف النهائي بعد أن تعادل مع منافسه الصيني 2-2 ذهاباً.

وجاء الهدف الأول في المباراة بفضل قائد أواروا كوروكي الذي أرسل كرة برأسه ارتطمت بالعارضة ومن ثم بالحارس الصيني يان جونلينغ وتحولت للمرمى (39).

وتمكن وانغ شينتشاو من إدراك التعادل بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء (60) لكنها لم تكن كافية لتأهل الفريق الذي يضم في صفوفه البرازيلي أوسكار والنمسوي أرناتوفيتش (لعبا كأساسيين) إلى نصف النهائي.

وسينتظر أوراوا المتأهل من مباراة مواطنه كاشيما أنتلرز وغوانغزو الصيني لملاقاته في قبل نهائي المسابقة.

