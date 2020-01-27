أربعة أندية عربية تبحث عن بطاقات دور المجموعات



وتلعب الفرق العربية الأربعة على أرضها حيث يلتقي الريان مع استقلال طهران الإيراني، والسيلية مع شاهر خودرو الإيراني، والعين مع بونيودكور الأوزبكستاني، والاهلي مع استقلول الطاجيكستاني.

وتنتظر الريان مهمة صعبة أمام استقلال طهران، بطل المسابقة عامي 1970 و1991، في قمة هي التاسعة بينهما حيث التقيا ثماني مرات في دور المجموعات، وكان الفوز للاستقلال 5 مرات مقابل فوز وحيد للريان وتعادلين.

ويعول الأوروغوياني دييغو أغيري مدرب الريان على هداف الفريق الجزائري ياسين ابراهيمي والمهاجم الجديد الإيفواري يوهان بولي بجانب تاباتا وسيباستيان سوريا.

وتأهل الاستقلال بعد فوزه على الكويت الكويتي 3-صفر.

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز في مباراة الأهلي واستقلول.

وبدوره لن تكون مهمة السيلية سهلة في سعيه لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما يستضيف شاهر خودرو الذي بلغ الدور الفاصل بفوزه على الرفاع البحريني 2-1.

ويعول التونسي سامي الطرابلسي مدرب الفريق على الهداف الإيراني كريم أنصاري والأردني محمد أبو زريق والجزائري نذير بلحاج.

وينضم الفائز إلى المجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي حامل اللقب وشباب الأهلي الاماراتي وباختاكور الأوزبكستاني.

العين يرصد البناء على تحسن نتائجه

ويدخل العين مباراة بونيودكور بعد تحسن نتائجه في الدوري المحلي بفوزه على خورفكان بثلاثية هدافه التوغولي لابا كودجو، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حل بديلاً للكرواتي ايفان ليكو.

وإكد ايمانويل بعد مباراة خورفكان "العين يتحسن، ونحن نعمل على إبرام صفقات في المرحلة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار البحث عن أفضل الحلول لتعزيز قوة الفريق، ونخطط في الوقت الحالي للفوز في مباراتنا الحاسمة أمام بونيودكور الأوزبكي بجهود اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق الحالية ونتمنى أن نحقق هدفنا في الآسيوية".

وكان العين حقق سلسلة من النتائج المخيبة في بداية الموسم، ليقوم بسلسلة من التغييرات التصحيحية، منها إقالة ليكو والاستغناء عن الجزائري عبد الرحمن مزيان المنتقل إلى الترجي التونسي.

من جهته، تأهل بونيودكور ثالث الدوري الأوزبكستاني في الموسم الماضي لمواجهة العين بعد فوزه على الزوراء العراقي 4-1 في الدور التمهيدي أيضاً.

والتقى العين وبونيودكور مرتين في دوري أبطال آسيا، وكانت الغلبة لصالح الفريق الإماراتي 3-2 ذهاباً و3-صفر إياباً في نسخة 2017.

ويسعى الأهلي للحاق بمواطنيه النصر والهلال والتعاون إلى دور المجموعات عندما يستضيف استقلال دوشنبه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ورغم افتقاد الأهلي لخدمات نجومه السوري عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بداعي الإصابة، إلا أنّه يملك أسماء مميزة في مقدمتها البرازيلي جوزيف دي سوزا والجزائري يوسف بلايلي والألماني ماركو مارين.