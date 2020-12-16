جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 15:03 2:21 دقيقة أكد جاسم البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، بأن الديبلوماسية الرياضية القطرية كان لها دور كبير في فوز الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. مقابلات دورة الألعاب الآسيوية 2030 جاسم البوعينين -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة ريال مدريد في مهمة تحقيق الانتصار الرابع توالياً 0:37 دقيقة مورينيو يشيد بهداف ليستر جيمي فاردي 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليل وباريس سان جيرمان 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب