افتتح وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلمات الوفد القطري، تبعه رئيس اللجنة الأولمبية- رئيس لجنة ملف الدوحة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الذي قدّم التحية لملف الرياض ونظيره السعودي، مضيفا "الرياضة تعتبر جزءاً من هويتنا الوطنية وقمنا ببناء أكثر 200 منشأة رياضية استضافت أكثر من 50 فعالية رياضية".

رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني:

💬الرياضة هي هويتنا الوطنية وتسري في دمائنا

💬اكتسبنا خبرة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة

💬ملف الدوحة 2030 هو ثمرة جهد كبير من جميع الأطراف — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 16, 2020

رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني:

💬منشآتنا حصلت على أعلى درجات التميز من الاتحادات القارية والدولية

💬الدوحة ستكون موطنا دائما للرياضة والرياضيين — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 16, 2020

رفع بعدها البطل العالمي في القفز بالزانة معتز برشم قميصا ارتداه عندما كان متطوعا في أسياد 2006 "احتفظت به والدتي حتى الآن".