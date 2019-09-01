وتفوقت الصينية على منافساتها الأسترالية بنتيجة 6-2 و6-4، لتحقق فوزها الأول عليها في ثلاث مواجهات بينهما، وتبلغ الدور المقبل من بطولة فلاشينغ ميدوز، لتلاقي الفائزة من مباراة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثامنة أو الكرواتية بترا مارتيتش.

وقالت الفائزة عقب اللقاء "كل ما قمت به هو بذل كل ما أستطيع".

أضافت بشأن تحضيرها لمباراتها المقبلة "إنه عمل مدربي الذي سيقول لي كيف سألعب. أما أنا فأريد الاستمتاع بهذه اللحظة".

وكانت وانغ تفوقت على لاعبة واحدة ضمن المصنفات العشر الأوليات حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، وذلك على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة في هونغ كونغ العام الماضي.