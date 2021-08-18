هاليب التي تراجعت إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي بعد غيابها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، نالت الأسبقية بفوزها في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة قبل أن تنتفض لينيت وتتمكن من التعديل بنيلها المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة، لكن هاليب التي عادت للمنافسات الأسبوع الماضي في مونتريال حسمت الفوز في المجموعة الفاصلة بسهولة كبيرة بواقع ستة أشواط لواحد.

وحققت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفوز في الدور الأول على نظيرتها الروسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد بعد أن تمكنت من حسم المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط لاثنين، لتواصل البيلاروسية تفوقها وتفوز بالمجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة ضامنة بذلك التأهل للدور الثاني.

